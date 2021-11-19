Мункач и винницкая Нива не определили сильнейшего (1:1) в 19-м туре Второй лиги.

Вторая лига. Группа А, 19 тур

Мункач – Нива Винница – 1:1

Голы: Гирный, 61 (пен) – Калитов, 82

В стартовом матче 19-го тура встречались соседи по таблице группы А. Закарпатцы последние две игры свели вничью, а вот Нива после серии неудач снова вернулась на победный путь.

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В первом тайме команды не смогли забить, а на 61-й минуте Мункач получил право на пенальти за игру рукой в ​​штрафной. Максим Гирный – лучший бомбардир закарпатцев – ударом по центру ворот открыл счет. Нива отыгралась на 82-й минуте – капитан винницкой команды Александр Калитов головой замкнул подачу с углового.

Этот гол стал последним в матче. 1:1 – Мункач довел свою ничейную серию уже до 3-х матчей. Подопечные Виталия Шумского набрали 29 очков и занимают 6 место в группе А. У Нивы 25 пунктов и 7 позиция турнирной таблицы.

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