Мункач та вінницька Нива не виявили сильнішого (1:1) у 19-му турі Другої ліги.

Друга ліга. Група А, 19 тур

Мункач – Нива Вінниця – 1:1

Голи: Гірний, 61 (пен) – Калітов, 82

У стартовому матчі 19-го туру зустрічалися сусіди по таблиці групи А. Закарпатці останні дві гри звели внічию, а от Нива після серії невдач знову повернулася на переможний шлях.

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У першому таймі команди не змогли забити, а на 61-й хвилині Мункач отримав право на пенальті за гру рукою в штрафному майданчику. Максим Гірний – найкращий бомбадир закарпатців – ударом по центру воріт відкрив рахунок. Нива відігралася на 82-й хвилині – капітан вінницької команди Олександр Калітов головою замкнув подачу з кутового.

Цей гол став останнім у матчі. 1:1 – Мункач довів свою нічийну серію вже до 3-х матчів. Підопічні Віталія Шумського набрали 29 очок і посідають 6 місце групи А. У Ниви 25 пунктів і 7 позиція турнірної таблиці.

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