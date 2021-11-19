Тернопольская Нива на выезде разобралась с Горняком-Спортом в 19-м туре Первой лиги.

Первая лига, 19 тур

Горняк-Спорт – Нива Тернополь – 0:2

Голы: Вовченко, 12, Бычек, 65

На момент начала игры Горняк-Спорт опережал Ниву на 3 очка, а беспроигрышная серия команды из Горишних Плавней насчитывала 9 поединков. Соответственно, хозяева не без основания считались фаворитом, но все пошло не по их плану.

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Гости забили быстрый гол – на 12-й минуте Семен Вовченко ударом головой после подачи углового классно перебросил кипера. Мяч влетел в верхний угол. Классно сориентировался защитник Нивы, в касание поймав отскок от газона. Второй гол футболисты из Тернополя забили на 65-й минуте – Бычек тоже головой направил мяч в сетку, замкнув навес с левого фланга.

Горняк-Спорт тут же мог сократить отставание, но упустил свой момент. В итоге 0:2 – победа Нивы. Команда Андрея Купцова набрала 26 очков, догнав Горняк-Спорт. Команды делят 6-7 места.

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