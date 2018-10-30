toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Вторая лига: МФК Металлург уверенно обыграл Никополь

29 октября 20:02 77 Читати українською
Вторая лига: МФК Металлург уверенно обыграл Никополь
Вторая лига: МФК Металлург уверенно обыграл Никополь

В 15 туре Второй лиги МФК Металлург дома разобрался с Никополем. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В первом тайме хозяева доминировали, но реализовать свои возможности не смогли.

Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную Украины на матч против Словакии

Во второй половине встречи МФК Металлургу удалось огорчить голкипера Никополя. На 55-й минуте Сарапий вывел свою команду вперед, а через 20 хвидин Карпов поставил точку в матче.

Вторая лига, 15 тур

МФК Металлург – Никополь – 2:0

Голы: Сарапий, 55, Карпов, 72

Вторая лига15 турЭлектрометаллург (Никополь)

МФК Металлург - Никополь: Понедельник 29 октября 2018

МФК Металлург
- : -
Никополь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Вторая лига Никополь Никополь МФК Металлург МФК Металлург МФК Металлург - Никополь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
42
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук