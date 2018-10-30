Вторая лига: МФК Металлург уверенно обыграл Никополь

В 15 туре Второй лиги МФК Металлург дома разобрался с Никополем. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В первом тайме хозяева доминировали, но реализовать свои возможности не смогли.

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Во второй половине встречи МФК Металлургу удалось огорчить голкипера Никополя. На 55-й минуте Сарапий вывел свою команду вперед, а через 20 хвидин Карпов поставил точку в матче.

Вторая лига, 15 тур

МФК Металлург – Никополь – 2:0

Голы: Сарапий, 55, Карпов, 72