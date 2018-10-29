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Друга ліга: МФК Металург впевнено обіграв Нікополь

20:02 131 Читать на русском
Друга ліга: МФК Металург впевнено обіграв Нікополь
Друга ліга: МФК Металург впевнено обіграв Нікополь

У 15 турі Другої ліги МФК Металург удома розібрався із Нікополем. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

У першому таймі господарі домінували, але реалізувати свої нагоди не змогли.

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У другій половині зустрічі МФК Металургу таки вдалося засмутити голкіпера НІкополя. На 55-й хвилині Сарапій вивів свою команду вперед, а через 20 хвидин Карпов поставив крапку у матчі.

Друга ліга, 15 тур

МФК Металург – Нікополь – 2:0

Голи: Сарапій, 55, Карпов, 72

Друга ліга15 турЕлектрометалург (Нікополь)

МФК Металург - Нікополь: Понеділок 29 жовтня 2018

МФК Металург
- : -
Нікополь
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Теги
Друга ліга Нікополь Нікополь МФК Металург МФК Металург МФК Металург - Нікополь
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