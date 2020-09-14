Состоялся поединок 2-го тура Второй лиги между МФК Металлург и Перемогой. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 2-й тур

МФК Металлург – Перемога – 0:0

Поединок был сыгран отдельно от других из-за участия Металлурга в Кубке Украины. Возможно, усталость, а возможно и несовместимость Перемоги с голами (команда из Днепра не забивали и не пропускала в текущем чемпионате) привели к сухому итогу матча. Отметим, что запорожцы больше владели инициативой, а лучший момент имел Олейник, однако он попал в штангу.

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Таким образом, Металлург набрал 4 очка и поднялся на 4 место, Победа с 0 забитых и пропущенных мячей набрала 2 очка и расположилась на седьмом месте.