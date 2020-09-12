Вторая лига 2020/21, 2 тур

Группа А

Нива Винница – Оболонь-2 – 1:3

Голы: Громок, 2 – Мате, 37, Касимов, 52, 84

Подолье – Волынь-2 – 1:0

Гол: Каверин, 28

Карпаты Галич – Рубикон – 0:0

Чернигов – Эпицентр – 0:1

Чайка – Буковина – 0:1

Гол: Палагнюк, 77

Группа Б

Энергия – Таврия-Симферополь – 0:2

Голы: Макарченко, 34, Масалов, 47

Черкащина – Днепр Черкассы – 0:0

Подолье минимально обыграло Волынь-2 и стало лидером группы А со стопроцентными показателями после двух туров. Единственный гол во встрече забил Виталий Каверин – экс-форвард Днепра и Черноморца ударом головой принес хмельнитчанам победу.

Винницкая Нива разместилась на другом конце турнирной таблицы. Поражение от Оболони-2 отбросило команду на последнее место. Буковина одолела Чайку, дунаевецкий Эпицентр успешно дебютировал во Второй лиге, вырвав победу над Черниговом, а Карпаты Галич расписали мировую с Рубиконом.

В группе Б Таврия Симферополь обыграла Энергию, а в черкасском дерби соперники сильнейшего не выявили.

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