Відбувся поєдинок 2-го туру Другої ліги між МФК Металург та Перемогою. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Друга ліга 2020/21, 2-й тур

МФК Металург – Перемога – 0:0

Поєдинок був зіграний окремо від інших через участь Металурга у Кубку України. Можливо, втома, а можливо і несумісність Перемоги із голами (команда з Дніпра не забивала і не пропускала у поточному чемпіонаті) призвели до сухого підсумку матчу. Відзначимо, що запоріжці більше володіли ініціативою, а найкращий момент мав Олійник, однак він поцілив у стійку.

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Таким чином, Металург набрав 4 очки та піднявся на 4 місце, Перемога з 0 забитих та пропущених м'ячів набрала 2 пункти та розташувалась на сьомому місці.