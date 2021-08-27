В пятницу, 27 августа, состоялись поединки 6-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 6 тур

Сумы – Волчанск – 1:2

Голы: Ковалевский, 66 (пен) – Резепов, 32, да Силва Рамос, 90+4

Виктория – Никополь – 0:1

Гол: Матвеев, 10

Эпицентр – Мункач – 3:1

Голы: Буй, 66, Якубов, 82, 84 – Лучка, 35

Карпаты Галич – Днепр Черкассы – 2:0

Голы: Бей, 22, Лебедь, 27

Скорук – Тростянец – 3:2

Голы: Волков, 55, 90+1, Беженар, 58 – Слипухин, 45+2, Ильченко, 47

Таврия-Симферополь – Балканы – 1:1

Голы: Бойко, 22 – Приёмов, 79

Чайка – Любомир – 3:0

Голы: Соловьев, 35, Бартошук, 59, Аракелян, 90

Яруд – Кристалл – 2:0

Голы: Литовченко, 16, Сандрак-Винницкий, 22

Удаление: Мамро, 36 (Яруд)

Буковина – АФСК Киев – 0:0

ЛНЗ – Карпаты Львов – 1:0

Гол: Сторчоус, 75

Чернигов – Диназ – 1:2

Голы: Ментей, 8 – Апанчук, 34, 65

Игровой день начался матчем Сумы – Волчанск. Гости забили еще в первом тайме – отличился Дмитрий Резепов, который на замахе роскошно посадил на пятую точку сразу трех оппонентов, после чего расстрелял голкипера ударом в ближний угол. Сумы отыгрались после перерыва, реализовав пенальти. Но последнее слово было за Волчанском – уже в компенсированное время да Силва Рамос совершил невероятный сольный проход в стиле Гарета Бейла против Марка Бартры, который завершил ударом в ближний верхний угол. 1:2 – Волчанск триумфует.

Карпаты Галич обыграли Днепр Черкассы благодаря ударной пятиминутке на экваторе первого тайма. Голы Бея и Лебедя принесли команде Любомира Вовчука очередную победу. Яруд и Чайка разобрались с Кристаллом и Любомиром соответственно, а Эпицентр дожал Мункач в конце поединка, оформив волевую победу благодаря дублю Якубова. В волевом стиле выиграл и Диназ, вырвав три очка в Чернигове.

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Скорук в сверхрезультативном матче перестрелял Тростянец – 3:2. Львовские Карпаты проиграли второй раз подряд, пропустив от черкасского ЛНЗ во втором тайме. Андрей Сторчоус поразил ворота "зелено-белых" ударом головой. С таким же счетом 1:0 Никополь одолел Викторию.

Единственный матч без голов – Буковина и АФСК Киев так и не поразили ворота друг друга. Ничья была зафиксирована и в поединке Таврии с Балканами – правда, забитые мячи в этой встрече были.

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