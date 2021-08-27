У п'ятницю, 27 серпня, відбулися поєдинки 6-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга, 6 тур

Суми – Вовчанськ – 1:2

Голи: Ковалевський, 66 (пен) – Резепов, 32, да Сілва Рамос, 90+4

Вікторія – Нікополь – 0:1

Гол: Матвєєв, 10

Епіцентр – Мункач – 3:1

Голи: Буй, 66, Якубов, 82, 84 – Лучка, 35

Карпати Галич – Дніпро Черкаси – 2:0

Голи: Бей, 22, Лебедь, 27

Скорук – Тростянець – 3:2

Голи: Волков, 55, 90+1, Беженар, 58 – Сліпухін, 45+2, Ільченко, 47

Таврія-Сімферополь – Балкани – 1:1

Голи: Бойко, 22 – Прийомов, 79

Чайка – Любомир – 3:0

Голи: Соловйов, 35, Бартошук, 59, Аракелян, 90

Яруд – Кристал – 2:0

Голи: Літовченко, 16, Сандрак-Вінницький, 22

Вилучення: Мамро, 36 (Яруд)

Буковина – АФСК Київ – 0:0

ЛНЗ – Карпати Львів – 1:0

Гол: Сторчоус, 75

Чернігів – Діназ – 1:2

Голи: Ментей, 8 – Апанчук, 34, 65

Ігровий день розпочався матчем Суми – Вовчанськ. Гості забили ще в першому таймі – відзначився Дмитро Резепов, який на замасі розкішно посадив на п'яту точку одразу трьох опонентів, після чого розстріляв кіпера ударом у ближній кут. Суми відігралися по перерві, реалізувавши пенальті. Але останнє слово було за Вовчанськом – вже в компенсований час да Сілва Рамос здійснив неймовірний сольний прохід у стилі Гарета Бейла проти Марка Бартри, який завершив ударом у ближній верхній кут. 1:2 – Вовчанськ тріумфує.

Карпати Галич обіграли Дніпро Черкаси завдяки ударній п'ятихвилинці на екваторі першого тайму. Голи Бея і Лебедя принесли команді Любомира Вовчука чергову перемогу. Яруд і Чайка розібралися з Кристалом та Любомиром відповідно, а Епіцентр дотиснув Мункач наприкінці поєдинку, оформивши вольову перемогу завдяки дублю Якубова. У вольовому стилі виграв і Діназ, вирвавши три очки в Чернігові.

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Скорук у надрезультативному матчі перестріляв Тростянець – 3:2. Львівські Карпати програли вдруге поспіль, пропустивши від черкаського ЛНЗ у другому таймі. Андрій Сторчоус вразив ворота "зелено-білих" ударом головою. З таким же рахунком 1:0 Нікополь здолав Вікторію.

Єдиний матч без голів – Буковина та АФСК Київ так і не вразили ворота один одного. Нічия була зафіксована і в поєдинку Таврії з Балканами – щоправда, забиті м'ячі у цій зустрічі були.

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