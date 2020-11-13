Вторая лига: Карпаты разгромно проиграли Буковине – это 7 поражение львовян в сезоне
Состоялся поединок 11-го тура Второй лиги между Карпатами Львов и Буковиной. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Вторая Лига, 11-й тур
Карпаты – Буковина – 0:3
Голы: Палагнюк, 34, 88, Орловский, 47,
Карпаты переехали в новый офис – руководство клуба заявило об амбициозных планах
Карпаты расположились на предпоследнем месте группы А перед домашним поединком с Буковиной. "Зелено-белым" нужна была победа, однако матч складывался в пользу гостей. На 34 минуте Палагнюк отличился в воротах Карпат после подачи с углового.
Сразу после перерыва голкипер львовян во второй раз вынимал мяч из собственных ворот. Это Орловский забил головой, а защитники Карпат снова недоработали во время углового. Но это еще был не конец. На 88 минуте дубль оформил Палагнюк, поставив жирную точку в матче.
Буковина поднимается на седьмое место с 11 очками, Карпаты остались предпоследними с четырьмя пунктами. К слову, это 7 поражение львовян в текущем сезоне Второй лиги.
Вторая лига: Металл благодаря двум пенальти обыграл главного конкурента, Карпаты разгромно проиграли Диназ