Состоялся поединок 11-го тура Второй лиги между Карпатами Львов и Буковиной. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вторая Лига, 11-й тур

Карпаты – Буковина – 0:3

Голы: Палагнюк, 34, 88, Орловский, 47,

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Карпаты расположились на предпоследнем месте группы А перед домашним поединком с Буковиной. "Зелено-белым" нужна была победа, однако матч складывался в пользу гостей. На 34 минуте Палагнюк отличился в воротах Карпат после подачи с углового.

Сразу после перерыва голкипер львовян во второй раз вынимал мяч из собственных ворот. Это Орловский забил головой, а защитники Карпат снова недоработали во время углового. Но это еще был не конец. На 88 минуте дубль оформил Палагнюк, поставив жирную точку в матче.

Буковина поднимается на седьмое место с 11 очками, Карпаты остались предпоследними с четырьмя пунктами. К слову, это 7 поражение львовян в текущем сезоне Второй лиги.

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