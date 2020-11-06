Вторая лига, 10 тур

Реал Фарма – Яруд – 1:2

Голы: Руденко, 90+2 – Литовченко, 14 Матвеев, 57

Металл – МФК Металлург – 2:0

Голы: Федоров, 11 (п), 90+1 (п)

Удаление: Бобров, 57 (Металлург)

Карпаты – Диназ – 0:3

Голы: Бовтрук, 19 Чепурненко, 69, Кириенко, 79

В группе А Карпаты потерпели уже шестое поражение в нынешнем сезоне. Сегодня львовян деклассировал Яруд, который благодаря этой победе поднялся на третье место, а, учитывая матч в запасе, потенциально может даже стать вторым.

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Металл в центральном матче тура обыграл своего главного преследователя в группе Б. МФК Металлург справедливо может жаловаться на Фортуну, ведь оба гола харьковчане забили с пенальти. Стоит заметить, что скандальности в действиях арбитра замечено не было. Металл ушел в отрыв на вершине турнирной таблицы.

Реал Фарма на своем поле легко отдал победу Яруду. Одесситы свой единственный мяч смогли забить лишь в компенсированное время.