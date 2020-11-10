"Последние полтора года офис Карпат находился у верхних полей стадиона Украина – в здании, которое обычно используют как временное место проживания строителей, некий двухэтажный "вагончик". Условия здесь были, мягко говоря, не лучшие – отсутствие отопления, тесные кабинеты, а о стиле или дизайне лучше вообще промолчать. Здесь была удручающая рабочая атмосфера и мы стыдились приглашать сюда гостей.

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Декларируя построение нового современного клуба, Карпаты не могли продолжать базироваться в "средневековье". Тем более, этот офис – еще одно наследство предыдущего совладельца, с которым мы не хотим иметь ничего общего. И самое интересное – на первом этаже этого здания находилась ДЮСШ Карпаты. Новая муниципальная школа господина Савицкого решила не менять прописку, но выяснилось, что платить за коммунальные услуги и охрану ей нечем. Человек, который постоянно рассказывает, как новое руководство Карпат убивает клуб, без всяких угрызений совести продолжала жить за счет этого руководства.

Мы долго искали новый офис. Потому что дом, где живут Карпаты, не может быть просто стенами с подвесным потолком. Это должно быть что-то особенное – место силы, которое вдохновляет всех, кто в нем находится, переписывать историю. И мы его нашли – это старинный реконструированный дом на Высоком Замке.

Во-первых, это крутое помещения – оно без понтов и пафоса, но очень красивое снаружи, просторное, с современным ремонтом, террасой, посреди парка. Во-вторых, это фантастическая локация – фактически центр города, но в то же время очень уютное место. В-третьих, Высокий Замок, 1 – это символический адрес. Мы в самом сердце Львова, в его наивысшей точке. Офис Карпат на вершине – теперь осталось обновить клуб и подтянуть его туда же. Ну и в-четвертых, аренда здесь не стоит заоблачные деньги, что очень важно в нашей ситуации. К началу следующего сезона мы планируем завершить переработку помещения под свои нужды – и тогда, уверен, Дом Карпат точно будет лучшим клубным офисом в украинском футболе!" – цитирует Болотникова официальный сайт Карпат.

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