Відбувся поєдинок 11-го туру Другої ліги між Карпатами Львів та Буковиною. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Друга Ліга, 11-й тур

Карпати – Буковина – 0:3

Голи: Палагнюк, 34, 88, Орловський, 47,

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Карпати розташувались на передостанньому місці групи А перед домашнім поєдинком з Буковиною. "Зелено-білим" потрібна була перемога, проте матч складався на користь гостей. На 34 хвилині Палагнюк відзначився у воротах Карпат після подачі з кутового.

Одразу по перерві голкіпер львів'ян вдруге виймав м'яч із власних воріт. Це Орловський забив головою, а оборонці Карпат знову недопрацювали під час кутового. Та це ще був не кінець. На 88 хвилині дубль оформив Палагнюк, поставивши жирну крапку у матчі.

Буковина піднімається на сьоме місце з 11 очками, Карпати залишились дванадцятими з чотирма пунктами. До слова, це 7 поразка львів'ян у поточному сезоні Другої ліги.

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