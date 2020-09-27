Вторая лига, 4-й тур

Днепр Черкассы – Реал Фарма – 0:1

Гол: Буряченко, 12

Карпаты Галич – Карпаты – 3:1

Голы: Бей, 29 Козак, 74, Мердеев, 90+2 – Энет, 34

Удаление: Пидгурский, 78 (Карпаты Л)

Кривбасс – Николаев-2 – 1:1

Голы: Лотоцкий, 19 (аг.) – Порох, 90+4

Удаление: Лёпка, 75

Подолье – Диназ – 3:3

Голы: Шпикулда, 44, Жданов, 72, Каверин, 90+2 – Чепурненко, 31, 66, Беспалый, 84

Удаление: Жданов, 77 (П)

Чайка – Ужгород – 1:2

Голы: Лига, 7 – Вагин, 54, Федак, 66

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В своеобразном дерби Карпаты из Галича принимали Карпаты Львов. В первой половине игры соперники обменялись голами, но второй тайм был именно за хозяевами, они отгрузили львовянам два мяча. Игроки из Галича одержали первую победу в нынешнем сезоне, а Карпаты опустились на 11-ю строчку.

Кривбасс считался фаворитом поединка против Николаева-2, однако гости сумели дать бой. Реанимированая криворожская команда открыла счет и удерживала преимущество до конца матча. Перед финальным свистком радость фанов Кривбасса голом прервал нападающий николаевцев Богдан Порох.

В других поединках Подолье и Диназ порадовали болельщиков голепадом, расписав результативную ничью 3:3. Черкасский Днепр дома уступил Реалу Фарме, Ужгород на выезде одолел Чайку.

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