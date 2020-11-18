Друга ліга, 10-й тур

Епіцентр – Буковина – 2:2

Голи: Івашко, 52, 72 – Палагнюк, 1, Орловський, 18

Нереалізований пенальті: Івашко, 60 (Е)

Карпати зазнали 4 поразки поспіль і залишилися на дні таблиці – "левів" покарали голом з передачі 42-річного ветерана

Буковина гостро та нахабно розпочала поєдинок на виїзді, забивши вже на першій хвилині – Палагнюк отримав пас зі своєї частини поля, розібрався із захисниками та потужним ударом пробив у "дев'ятку". На 18 хвилині Буковина неочікувано подвоїла перевагу з пенальті.

По перерві Епіцентр оговтався та розпочав тотальний наступ – героєм став Івашко. Спершу він відзначився голом після серії рикошетів у штрафному, опісля не забив пенальті, але все ж вирвав нічию результативним ударом на 72 хвилині. Фінальний свисток зафіксував ефектні 2:2. Епіцентр залишився третім, хоча й мав шанс очолити турнірну таблицю групи А у разі перемоги, Буковина йде сьомою.

Турнірна таблиця Другої ліги