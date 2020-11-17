Львовские Карпаты продолжили свое крутое пике в матче с дублем Оболони.

Вторая лига, 9 тур

Оболонь-2 – Карпаты Л – 1:0

Гол: Коваленко. К, 72

Соперники находились в нижней части турнирной таблицы – Карпаты с 4 очками в активе шли последними (13 строчка), а Оболонь имела на три пункта больше и 10 место.

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Матч откровенно не впечатлял яркими моментами, поэтому нулевая ничья выглядела бы закономерным результатом. Впрочем, хозяева использовали свой шанс на 72 минуте. 42-летний ветеран Андрей Корнев исполнил идеальную подачу со штрафного, а Константину Коваленко не было равных на втором этаже. Вялых попыток Карпат спастись оказалось мало, хотя на последних секундах в штрафную киевлян прибежал даже голкипер Горох.

Серия поражений "львов" достигла 4 матчей, а вот Оболонь-2 победила впервые с 2 тура – "пивовары" вырвались на восьмое место.

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