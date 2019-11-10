Вторая лига: Буковина перестреляла Верес в матче с девятью голами, в "дерби Нив" сильнее был Тернополь

В воскресенье состоялись пять матчей 20 тура украинской Второй лиги.

Вторая лига, 20 тур

Нива Т – Нива В – 3:1

Голы: Скакун, 24 Кисленко, 69, Дедух, 90+3 – Загорулько, 33

Буковина – Верес – 5:4

Голы: Раулюк, 28 Сивка, 44 (пен.), 86, Сантрапинских, 62, Понедельник, 64 – Яременко, 27 Шестаков, 45+1, Мысык, 55, 69

Нереализованный пенальти: Мысык, 55 (Верес)

Полесье – Подолье – 2:0

Голы: Галенко, 41, 64 (пен.)

Черноморец-2 – Авангард-2 – 0:2

Голы: Бащинский, 13, Клюев, 39

Горняк – Альянс – 1:2

Голы: Бука, 5 – Загинайлов, 42 (пен.), Шарай, 45+1

Нереализованный пенальти: Шарай, 3 (Альянс)

Удаление: Нерубенко, 73 (Горняк)

В битве Нив уверенную победу одержали хозяева из Тернополя, но им не удалось возглавить таблицу группы А – Полесье разобралось с Подольем и вернуло себе лидерство. Настоящим украшением тура стал матч между Буковиной и Вересом. Команды устроили невероятную перестрелку с девятью голами. Преимущество переходило от одной команды к другой, но последнее слово было за игроком черновчан Тарасом Сивкой – 5:4.

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Один из лидеров группы В, Альянс, также не потерял очков. Горняк открыл счет против команды из Липовой Долины, однако гости совершили камбэк и сравнялись с ВПК-Агро – у обоих по 44 очка. В битве вторых команд Черноморца и Авангарда сильнее оказались игроки клуба из Краматорска – 0:2.

Полная таблица Второй лиги