Вторая лига: Кристалл в большинстве неожиданно уступил Энергии, Таврия-Симферополь одолела Реал Фарму

В рамках 20-го тура Второй лиги Кристалл потерял возможность обогнать Альянс из-за неожиданного поражения Энергии. Читайте отчет об этом и другие матчи на сайте "Футбол 24".

Вторая лига 2019/20, 20-й тур

Кристалл – Энергия – 0:2

Голы: Бафталовський, 55, Комиссар, 70

Нереализованный пенальти: Махнев, 35

Удаление: Комисар, 89

Николаев-2 – Никополь – 0:0

Удаление: Порох, 63

Реал Фарма – Таврия Симферополь – 0:1

Гол: Сахнюк, 31

Диназ – Чайка – 1:2

Голы: Беспалый, 66 – Бартошук, 12, 80

Главная сенсация 20-го тура Второй лиги – поражение Кристалла от Энергии. Гости могли выйти вперед еще в первом тайме, но Махнев не реализовал пенальти. А вот во втором тайме Бафталовський открыл счет в матче. Преимущество удвоил Комисар на 70 минуте, а в конце матча он еще и был удален с поля.

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В других матчах группы B Николаев-2 и Никополь не смогли выявить сильнейшего, хотя гости доигрывали матч в большинстве после удаления Пороха. А Таврия Симферополь минимально победила Реал Фарму, единственный гол на счету Сахнюка. В единственном матче группы A Чайка переиграла Диназ. Героем матча стал Бартошук, который оформил дубль, за Диназ отличился Беспалый.

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Таким образом, в группе A Чайка набрала 22 очка благодаря своей победе и приблизилась к Диназу, который имеет 25 пунктов и занимает 6 позицию. В группе B Кристалл остался на 3 месте с 41 пунктом (Альянс имеет матч в запасе), Энергия с 24 зачетными баллами занимает 5 место. Никополь расположился на одну позицию ниже, имея столько же очков, Николаев-2 – 7 ступенька и 22 зачетных балла. Таврия-Симферополь и Реал Фарма занимают 8 и 9 места, имея 16 и 13 очков соответственно.

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