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Друга ліга: Буковина перестріляла Верес у матчі з дев'ятьма голами, у "дербі Нив" сильнішим був Тернопіль

18:00 249 Читать на русском
Друга ліга: Буковина перестріляла Верес у матчі з дев'ятьма голами, у "дербі Нив" сильнішим був Тернопіль
Друга ліга: Буковина перестріляла Верес у матчі з дев'ятьма голами, у "дербі Нив" сильнішим був Тернопіль

У неділю відбулися п'ять матчів 20 туру української Другої ліги.

 

Друга ліга, 20 тур

Нива Т – Нива В – 3:1

Голи: Скакун, 24, Кисленко, 69, Дедух, 90+3 – Загорулько, 33

Буковина – Верес – 5:4

Голи: Раулюк, 28, Сивка, 44 (пен.), 86, Сантрапинських, 62, Понєдєльнік, 64 – Яременко, 27, Шестаков, 45+1, Мисик, 55, 69

Нереалізований пенальті: Мисик, 55 (Верес)

Полісся – Поділля – 2:0

Голи: Галенко, 41, 64 (пен.)

Чорноморець-2 – Авангард-2 – 0:2

Голи: Бащинський, 13, Клюєв, 39

Гірник – Альянс – 1:2

Голи: Бука, 5 – Загинайлов, 42 (пен.), Шарай, 45+1

Нереалізований пенальті: Шарай, 3 (Альянс)

Вилучення: Нерубенко, 73 (Гірник)

У битві Нив впевнену перемогу здобули господарі з Тернополя, але їм не вдалося очолити таблицю групи А – Полісся розібралося з Поділлям і повернуло собі лідерство. Справжньою окрасою туру став матч між Буковиною і Вересом. Команди влаштували неймовірну перестрілку з дев'ятьма голами. Перевага переходила від однієї команди до іншої, але останнє слово було за гравцем чернівчан Тарасом Сивкою – 5:4.

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Один з лідерів групи В, Альянс, також не втратив очок. Гірник відкрив рахунок проти команди з Липової Долини, однак гості здійснили камбек і порівнялися з ВПК-Агро – у обох по 44 очки. У битві других команд Чорноморця і Авангарда сильнішими виявились гравці клубу з Краматорська – 0:2.

Повна таблиця Другої ліги

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