"Все зависит от того, готов ли Шахтер потерпеть хотя бы год": Вернидуб озвучил планы на будущее

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал о задачах своей команды на сезон.

"Я не поверю, что может найтись тренер, который придет и за один год построит команду, которая сразу же займет высшую ступеньку в чемпионате. Очень многое будет зависеть от того, как будет действовать руководство: готово ли оно хотя бы немного потерпеть. Как минимум год. Нужно сначала создать коллектив, а затем выполнять конкретные задачи. Хотя этого времени нет, и я это прекрасно понимаю.

Вернидуб с поражения начал новый чемпионат Беларуси

Я шел на те условия, которые мне предложили. Будем делать все, чтобы в этом году сделать боеспособную команду, которая будет до конца чемпионата бороться за высокое место – то, которое мы хотим занять – чемпионство. Я не тот человек, который будет цепляться за какие-то заковырки в контракте, чтобы меня здесь держали или терпели. Если я увижу, что ничего не получается и есть проблемы, то я сам уйду, какой бы у меня контракт не был подписан", – сказал Вернидуб в эфире канала Беларусь 5.

Напомним, в новом чемпионате Беларуси команда украинского специалиста стартовала с поражения, минимально уступив в добавленное время Торпедо-БелАЗ.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо