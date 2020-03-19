Вернидуб с поражения начал новый чемпионат Беларуси

Солигорский Шахтер под руководством Юрия Вернидуба уступил жодинскому Торпедо в стартовом туре белорусской Высшей лиги.

Беларусь, Высшая лига, 1-й тур

Шахтер Солигорск – Торпедо Жодино – 0:1

Гол: Габриэл, 90+1

Вернидуб имел предложения от трех клубов УПЛ после ухода из Зари

Чемпионат Беларуси остался последним островком стабильности в Европе. Единственное первенство, не ушедшее на вынужденный перерыв, сегодня начало сезон-2020. Уже первый поединок подарил сенсацию – местный гранд БАТЭ неожиданно уступил Энергетику-БГУ (1:3) на выезде.

Не победил фаворит и во втором матче тура. Солигорский Шахтер на своем поле проиграл Торпедо Жодино. Подопечные Юрия Вернидуба контролировали ход игры, но не смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи. А в добавленное арбитром время точный удар Габриэла Рамоса принес победу гостям.

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