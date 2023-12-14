Статистические порталы назвали своих героев поединка 6-го тура группового этапа ЛЧ между португальской и украинской командами (5:3).

Форвард Шахтера Даниил Сикан стал лучшим игроком дончан в дуэли с Порту по версиям SofaScore и WhoScored, получив 8 и 8,3 балла из 10 возможных соответственно.

Порту – Шахтер – 5:3 – видео голов и обзор матча со скандальным мячом Сикана

Худшим в составе "оранжево-черных" было признано сразу двух игроков: SofaScore поставил самую низкую оценку защитнику Валерию Бондарю (5,5), а WhoScored – голкиперу Дмитрию Ризныку (5,7).

Что касается соперника, то здесь оба портала были солидарны – лучшим исполнителем Порту стал полузащитник Вандерсон Галену, набрав 9,8 и 9,9 соответственно.

Напомним, Шахтер завершил групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 на третьей строчке группы Н, набрав 9 очков, и продолжит евровесну в Лиге чемпионов.

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