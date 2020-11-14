Захисник бельгійського Андерлехта і збірної України Богдан Михайліченко прокоментував ситуацію зі спалахом COVID-19 в команді.

"Всі були трохи в паніці, не знали хто інфікувався, як, де... Шкода хлопців. Вони нам допомогли б, звичайно.

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Але треба вибиратися з такої ситуації і грати", – сказав Михайліченко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, позитивні тести на COVID-19 напередодні матчу проти Німеччини здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков. Окрім цього, хворобу виявили і в адміністратора національної збірної Вадима Комардіна.

Матч проти команди Йоахіма Льова відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

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