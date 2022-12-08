Вратарь сборной Марокко Яссин Буну отдал должное главному тренеру Атлетико Диего Симеоне.

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"Мы играли матч а-ля Диего Симеоне, и выиграли. Мы чувствовали поддержку и привязанность всех наших фанатов, будь то из Марокко или любой другой страны мира. Именно это дает нам силы играть в тот футбол, в который мы играли", – цитирует Буну Mundo Deportivo, ссылаясь на ESPN Argentina.

Отметим, что стиль игры команд Диего Симеоне – так называемый "чолизм" – подразумевает ставку на оборону с низким блоком для нивелирования сильных сторон соперника. Благодаря таким действиям команда Симеоне – Атлетико – часто добивается результатов с минимальным перевесом.

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