Воротар збірної Марокко Ясін Буну віддав належне головному тренеру Атлетіко Дієго Сімеоне.

Шовковський похвалив кіпера Марокко, який повторив його рекорд і викинув Іспанію з ЧС

"Ми грали матч а-ля Дієго Сімеоне, і виграли. Ми відчували підтримку та прихильність усіх наших фанатів, чи то з Марокко чи з будь-якої іншої країни світу. Саме це дало нам сили грати у той футбол, у який ми грали", – цитує Буну Mundo Deportivo, посилаючись на ESPN Argentina.

Зазначимо, що стиль гри команд Дієго Сімеоне – так званий "чолізм" – має на меті ставку на оборону з низьким блоком для нівелювання сильних сторін суперника. Завдяки таким діям команда Сімеоне – Атлетіко – часто досягає результатів з мінімальною перевагою.

Знешкодили Модріча і де Брюйне, осоромили Іспанію після екстреної відставки – секрети сенсації Марокко на ЧС-2022