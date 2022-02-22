Встречая 2021 год, Элабделлауи неосторожно взорвал фейерверк, травмировавший ему глаза. Футболист временно потерял зрение. Врачам понадобилось немало времени и 11 операций, чтобы минимизировать последствия инцидента.

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Накануне для Омара завершился период в 433 дня без футбола. Он вышел в стартовом составе Галатасарая на матч против Гезтеппе (3:2) и помог команде прервать 8-матчевую серию без побед. Правда, Элабделлауи пришлось играть в специальных очках. Параллелей с легендарным Эдгаром Давидсом не избежать.

Обратим внимание, что норвежец получил футбольное образование в академии Манчестер Сити, но так и не дебютировал за первую команду "горожан". К Галатасараю Элабделлауи присоединился летом 2020 года, с тех пор сыграв 14 матчей без результативных действий.

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