Возвращение в стиле Давидса: воспитанник Манчестер Сити снова в игре после одиннадцати операций на глазах
Защитник Галатасарая Омар Элабделлауи дорого заплатил за собственную неосмотрительность.
Встречая 2021 год, Элабделлауи неосторожно взорвал фейерверк, травмировавший ему глаза. Футболист временно потерял зрение. Врачам понадобилось немало времени и 11 операций, чтобы минимизировать последствия инцидента.
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Накануне для Омара завершился период в 433 дня без футбола. Он вышел в стартовом составе Галатасарая на матч против Гезтеппе (3:2) и помог команде прервать 8-матчевую серию без побед. Правда, Элабделлауи пришлось играть в специальных очках. Параллелей с легендарным Эдгаром Давидсом не избежать.
Обратим внимание, что норвежец получил футбольное образование в академии Манчестер Сити, но так и не дебютировал за первую команду "горожан". К Галатасараю Элабделлауи присоединился летом 2020 года, с тех пор сыграв 14 матчей без результативных действий.
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