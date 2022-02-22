Зустрічаючи 2021 рік, Елабделлауї необачно підірвав феєрверк, який травмував йому очі. Футболіст тимчасово втратив зір. Лікарям знадобилося чимало часу і 11 операцій, щоб мінімізувати наслідки інциденту.

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Напередодні для Омара завершився період у 433 дні без футболу. Він вийшов у стартовому складі Галатасарая на матч проти Гезтепе (3:2) і допоміг команді перервати 8-матчеву серію без перемог. Щоправда, Елабделлауї довелося грати у спеціальних окулярах. Паралелей з легендарним Едгаром Давідсом не уникнути.

Зауважимо, що норвежець отримав футбольну освіту в академії Манчестер Сіті, але так і не дебютував за першу команду "містян". До Галатасарая Елабделлауї приєднався влітку 2020 року, відтоді зігравши 14 матчів без результативних дій.

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