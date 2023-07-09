Испанец видит свет в конце тоннеля. Как сообщает The Athletic, Серхио Рико могут выписать из больницы через две недели

"Он называет нас по имени": здоровье Рико значительно улучшилось – он узнал близких

О возвращении голкипера на поле пока речь не идет. Рико во время лечения похудел на 20 кг. Находясь в палате интенсивной терапии, он лишился около 30% мышечной массы. Также у футболиста есть некоторые проблемы с речью. Сейчас с каждым днем его состояние улучшается, но о полном выздоровлении говорить еще рано.

Напомним, вратарь ПСЖ получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с коня. У Серхио Рико было диагностировано кровоизлияние в мозг. 19 дней он находился в состоянии искусственной комы, а в палате интенсивной терапии провел больше месяца.

Невечно молодые и вечно пьяные – легенды, которых победил алкоголь