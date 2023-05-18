Чтобы принять участие в розыгрыше от Setanta Sports и выиграть ценные призы, достаточно оставить свой прогноз на матч. Как это сделать, рассказываем дальше.

Официальный вещатель АПЛ в Украине анонсировал большой розыгрыш призов. Среди них – iPhone 14, футболка Манчестер Сити, а также три годовых подписки на Setanta Sports.

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Как принять участие в розыгрыше

Конкурс объявлен по случаю матча Манчестер Сити – Челси. Чтобы стать участником, достаточно:

1. Подписаться на телеграм-канал Setanta Sports Ukraine;

2. Оставить свой прогноз под конкурсным постом;

3. Ожидать результатов конкурса.

Учтите, что в розыгрыше не смогут принять участие авторы редактируемых комментариев и комментариев, написанных 21 мая после 18:00. Также не принимаются ответы от пользователей, написавших более одного комментария.

Как отметили инициаторы розыгрыша, победителей определяют 22 мая.

С более подробными правилами и результатами сможешь ознакомиться в Telegram-канале Setanta Sports Ukraine. Желаем успехов, – отмечает вещатель АПЛ в Украине.

Это хороший шанс стать обладателем ценных призов. Поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе.