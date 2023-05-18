Можливість виграти iPhone та інші цінні призи: Setanta Sports анонсував конкурс до матчу Ман Сіті – Челсі
Щоб взяти участь у розіграші від Setanta Sports та виграти цінні призи, достатньо залишити свій прогноз на матч. Як це зробити, розповідаємо далі.
Офіційний мовник АПЛ в Україні анонсував великий розіграш призів. Серед них – iPhone 14, футболка Манчестер Сіті, а також три річні підписки на Setanta Sports.
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Як взяти участь у розіграші
Конкурс оголошений з нагоди матчу Манчестер Сіті – Челсі. Аби стати учасником, достатньо лише:
1. Підписатися на телеграм-канал Setanta Sports Ukraine;
2. Залишити свій прогноз під конкурсним постом;
3. Очікувати на результати конкурсу.
Врахуйте, що у розіграші не зможуть взяти участь автори відредагованих коментарів та коментарів, написаних 21 травня після 18:00. Також не приймаються відповіді від користувачів, які написали більше одного коментаря.
Як зазначили ініціатори розіграшу, переможців визначають 22 травня.
З докладнішими правилами та результатами зможеш ознайомитись в Telegram-каналі Setanta Sports Ukraine. Зичимо успіхів, – наголошує мовник АПЛ в Україні.
Це хороший шанс стати власником цінних призів. Тож, переходьте за посиланням, підписуйтеся та беріть участь у конкурсі.