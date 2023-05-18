Щоб взяти участь у розіграші від Setanta Sports та виграти цінні призи, достатньо залишити свій прогноз на матч. Як це зробити, розповідаємо далі.

Офіційний мовник АПЛ в Україні анонсував великий розіграш призів. Серед них – iPhone 14, футболка Манчестер Сіті, а також три річні підписки на Setanta Sports.

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Як взяти участь у розіграші

Конкурс оголошений з нагоди матчу Манчестер Сіті – Челсі. Аби стати учасником, достатньо лише:

1. Підписатися на телеграм-канал Setanta Sports Ukraine;

2. Залишити свій прогноз під конкурсним постом;

3. Очікувати на результати конкурсу.

Врахуйте, що у розіграші не зможуть взяти участь автори відредагованих коментарів та коментарів, написаних 21 травня після 18:00. Також не приймаються відповіді від користувачів, які написали більше одного коментаря.

Як зазначили ініціатори розіграшу, переможців визначають 22 травня.

З докладнішими правилами та результатами зможеш ознайомитись в Telegram-каналі Setanta Sports Ukraine. Зичимо успіхів, – наголошує мовник АПЛ в Україні.

Це хороший шанс стати власником цінних призів. Тож, переходьте за посиланням, підписуйтеся та беріть участь у конкурсі.