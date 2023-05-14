"Нет смысла сосредотачиваться только на вопросе телепула или любых других негативных моментах. Было много положительных впечатлений, коллеги из УПЛ искренне пытались решить ситуацию. То есть это не та история, где все было плохо. Было много положительных моментов, между нами и УПЛ не было напряжения, и все понимали причины нашего решения.

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Но, к сожалению, усилий УПЛ и некоторых отдельных клубов оказалось мало для создания единого пула. Для этого необходима консолидация и общее видение всех участников, сейчас ситуация другая. Если говорить о рейтингах, то матчи УПЛ собрали хорошую аудиторию на каналах и платформе. У нас был Шахтер – один из двух ведущих клубов страны; право показывать их матчи является существенным преимуществом. Но и другие клубы имеют своих преданных зрителей, которые всегда приходили смотреть матчи любимых команд.

Единый пул увеличил бы возможности монетизации УПЛ. Мы понимали, насколько важно было собрать все клубы вместе, и поэтому пошли на ряд существенных компромиссов. Такие условия обычно не предлагают при покупке прав на трансляцию, но мы пошли на это в желании поддержать лигу и клубы. Во-первых, мы приняли беспрецедентное решение: все доходы от реализации международных прав на трансляцию УПЛ должны были разделиться между участниками чемпионата. Во-вторых, клубы могли размещать на рекламных бордах своих спонсоров, что также было дополнительным источником дохода для них.

Но даже с такими условиями нам не удалось объединить все клубы. А такой продукт, в свою очередь, перестал быть интересным для инвесторов, ведь часть матчей просто не входила в потенциальный пакет. Это добавило значительных трудностей. Во-первых, вы не являетесь стопроцентным вещателем УПЛ, когда некоторые клубы не хотят выходить в эфир на каналах по каким-то причинам. Во-вторых, эти другие клубы имели свои площадки для трансляций, и некоторые спонсоры предпочитали работать не с нами. Присутствие всех команд УПЛ открыло бы больше перспектив для нашего коммерческого отдела.

Мы должны воздержаться от того, чтобы лезть в головы тем, кто не хотел транслировать свои матчи на Setanta Sports. Это не наша ответственность. Мы купили права, и этот спор больше касается лиги и ее участников. Мы придерживаемся существующих правил, и нам с самого начала и до сих пор не понятно, что именно не устраивало эти клубы.

Относительно цены. Мы участвовали в тендере – наше предложение было лучше других. Плюс, как было сказано, клубы получили ряд беспрецедентных возможностей: доход от продажи международных прав, размещение своих спонсоров и тому подобное. Потенциальная прибыль от этой сделки, на наш взгляд, была приемлемой.

Какие условия сотрудничества с УПЛ в новом сезоне были бы приемлемыми? Для начала хорошо было бы иметь гарантии, что мы покупаем права на трансляцию всех матчей УПЛ", – цитирует Пруидзе Детектор медіа.

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