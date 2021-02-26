Украинский полузащитник Андрей Кравчук перешел в Торпедо, сообщает официальный сайт московского клуба.

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22-летний хавбек заключил с российской командой соглашение на 4,5 года. Игрок будет выступать в футболке под номером 21.

Напомним, Кравчук – воспитанник Динамо и Шахтера. Профессиональную карьеру начал в 2016 году в лагере "горняков". В 2017-м перебрался в донецкий Олимпик, за который и дебютировал в УПЛ. Провел 4 матча за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, Торпедо выступает во втором по силе дивизионе России и после 26-ти туров занимает в турнирной таблице четвертое место.

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