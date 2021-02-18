Полузащитник Дмитрий Белоног стал игроком Енисея, сообщает клубная страница в социальной сети Вконтакте.

Ковалец официально покинул Черноморец

25-летний игрок подписал с российской командой соглашение до конца сезона. Новая команда украинца после 26-ти туров занимает во втором по силе дивизионе России 10-ю строчку, набрав 37 очков.

Напомним, Белоног – воспитанник донецкого Шахтера. В структуре "горняков" находился с 2012 по 2015 годы, однако за главную команду не провел ни одного матча. Последней командой Дмитрия был финский Мариехамн, который он покинул после завершения контракта в начале января 2020 г. Украинец также успел поиграть за кропивницкого Зирку, донецкий Олимпик, российский Урал и минское Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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