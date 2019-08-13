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Ордец признался, что променял АПЛ на Россию

10:35 360 Читати українською
Ордец признался, что променял АПЛ на Россию
Иван Ордец / Динамо Москва

Украинский защитник Динамо Москва Иван Ордец рассказал, в какие еще клубы мог перейти.

"Кроме вариантов из России рассматривал Брайтон и Ньюкасл. Но они только выражали интерес, а переговоры не сдвинулись с места. Про Селтик в мае кто-то "утку" запустил.

Этим летом из европейских клубов я был ближе к Дженоа. Но хорошо, что в итоге попал в русскоязычную страну.

"Шевченко звонил Ордецу, чтобы отговорить от перехода в Динамо Москва", – Цыганык

Разговоры были и с Краснодаром, и с Локомотивом, но я выбрал Динамо", – передает слова Ивана Ордеца Sport24.ru.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо летом этого года из Шахтера. Пока украинец не сыграл за новый клуб ни минуты.

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