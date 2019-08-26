Вихованець Динамо Лісовий, який змінив громадянство, заявив про бажання виступати за збірну Росії

Півзахисник тульського Арсенала Даниїл Лісовий розповів про потенційний виклик у збірну Росії.

"Зіграти за збірну Росії? Ну а хто про це не мріє? Було б неправильно не ставити таку мету. У юніорську збірну вже викликався, сподіваюся, викличуть і в молодіжну.

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Будучи гравцем Арсеналу, з командою U-20 провів 7-8 неофіційних матчів, вони давали тренерам уявлення про кандидатів у молодіжку. Відбірковий цикл Євро-2021 почнеться вже у вересні.

Я народився в Москві, але Київ мені рідніший. Він мене виховав в футбольному плані, школу закінчив, там сім'я і друзі. Відпустку подобається проводити вдома. Дуже люблю Київ – центр, Хрещатик, правий берег Дніпра. Чи володію українською мовою? Досконало", – цитує Лісового офіційний сайт тульського Арсенала.

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