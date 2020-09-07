Вихованець Динамо Лісовий став гравцем московського клубу
19:55 - Читать на русском
Форвард Даниїл Лісовий покинув тульський Арсенал.
Московське Динамо підсилило лінію атаки нападником Даниїлом Лісовим, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Гравець підписав контракт про співпрацю на 5 років. Арсенал Тула, якому належав 22-річний Даниїл, отримав за свого футболіста 1,8 млн євро.
Варто відзначити, що Лісовий є вихованцем київського Динамо. У 2015-му форвард покинув столицю України та приєднався до Зеніта, а згодом змінив громадянство на російське.
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