Отборочный матч чемпионата мира между Камеруном и Кабо-Верде (4:1) завершился полным хаосом.

В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура отбора к ЧМ-2026 Камерун одолел Кабо-Верде со счётом 4:1. Однако на 90+4-й минуте гостевая команда заработала пенальти, который едва не стоил вратарю Манчестер Юнайтед Андре Онана проблем со здоровьем. Голкипер отразил выстрел Кевина Пины, но сделал это не самым уверенным способом - мяч "застрял" на линии ворот.

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В этот момент форвард нидерландского Маастрихта Дайлон Ливраменто бросился прямой ногой на добивание и едва не нанёс Онана серьёзную травму. Он на полной скорости влетел в голкипера, но протолкнуть мяч за линию ворот не сумел – игра завершилась со счётом 4:1.

По итогам трёх туров Камерун лидирует в группе D, имея 7 очков в своём активе. Команда Марка Бриса опережает Ливию по дополнительным показателям.