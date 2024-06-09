"Мы находимся на этапе подготовки, основное внимание уделяется далеко не игре "на ноль". Это не значит, что мы хотели сегодня пропустить – мы хотели забить как можно больше и победить. Мы всегда хотим побеждать, но даже эта игра дала положительную пищу для размышления. Я выпустил на поле 16 разных игроков, Диогу Кошта показал фантастическую игру в воротах. Мы сделали еще один шаг в подготовке.

Хорватия сенсационно одолела в гостях Португалию – стадион проводил Модрича стоячей овацией

Мы должны давать игрокам минуты, у них были разные данные в течение сезона, теперь мы должны восстановить этот баланс. В таких матчах некоторые цели гораздо важнее итогового результата. Поверьте, положительных моментов сегодня было гораздо больше, чем отрицательных. В конце концов, Исландия тоже обыграла Англию на Уэмбли. Обыграй мы сегодня Хорватию, не выиграли бы Евро. Поражение не лишает нас участия в турнире", – цитирует Мартинеса Mais Futebol.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів народився лише дивом