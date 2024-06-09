Контрольный матч

Испания – Северная Ирландия – 5:1

Голы: Педри, 12, 29, Мората, 18, Руис, 35, Оярсабаль, 60 – Баллард, 2

"Хочу вам кое-что сказать: Педри вернулся", – произнёс главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед игрой с Андоррой. В той встрече полузащитник Барселоны провёл на поле 62 минуты, но голевыми действиями не отличился. В сегодняшнем контрольном матче с Северной Ирландией 20-й номер "Фурии Рохи" выстрелил сразу дублем. Причём эти голы стали для него первыми в футболке национальной команды – в предыдущих 19 матчах он "молчал".

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Другими авторами голов стали Альваро Мората, Фабиан Руис и Микель Оярсабаль. Прекрасный шанс попасть в протокол при счёте 5:1 упустил форвард Реала Хоселу – несмотря на счёт, у вратаря гостей Пикока-Фарелла было достаточно работы. К слову, если Педри оформил дубль по голам, то его партнёр по Барселоне Ламин Ямал оформил дубль по ассистам – именно он отдавал голевые передачи Руису и Оярсабалю.

Испания ответила Северной Ирландии на гол со стандарта уже на второй минуте пятью своими забитыми мячами. Свой следующий матч "Фурия Роха" проведёт уже непосредственно на Евро-2024: первым соперником команды де ла Фуэнте станет Хорватия.

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