Ворскла в своей кадровой работе опирается на низшие дивизионы Бразилии.

Полтавский клуб официально объявил об аренде 20-летнего форварда Тьягу Росы по прозвищу Тьягинью. Соглашение рассчитано на один сезон.

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Предыдущим клубом нападающего был Гуарани де Пальоса из низших дивизионов Бразилии. В Ворскле Тьягинью присоединится к своему земляку – защитнику Тиаго Сантане, которого подписали ранее. Новичок будет выступать под номером 20.

Напомним, полтавчане начали сезон победой над Дилой в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

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