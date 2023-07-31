Ворскла у своїй кадровій роботі cпирається на нижчі дивізіони Бразилії.

Полтавський клуб офіційно оголосив про оренду 20-річного форварда Тьягу Роси на прізвисько Тьягінью. Угода розрахована на один сезон.

Шахтар оголосив про підписання четвертого новачка

Попереднім клубом нападника був Гуарані де Пальоса з нижчих дивізіонів Бразилії. У Ворсклі Тьягінью приєднається до свого земляка – захисника Тіаго Сантани, якого підписали раніше. Новачок виступатиме під номером 20.

Нагадаємо, полтавці розпочали сезон перемогою над Ділою в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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