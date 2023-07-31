Шахтер на своем официальном сайте сообщил о подписании вингера Эгиналдо.

Шахтер объявил о трансфере полуфиналиста Евро-2023

Контракт с 18-летним вингером заключен на 5 лет. По информации Transfermarkt, Шахтер заплатил за Эгиналдо 3,5 млн евро. Добавим, что "горняки" этим летом уже подписали Става Лемкина, Невертона и Педринью.

Заметим, что бразилец провел во взрослом футболе всего 29 матчей, отметился 3 голами. Предыдущим его клубом был Васко да Гама.

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