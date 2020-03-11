Голкипер Миная стал героем кубкового матча против Ингульца – он отразил три пенальти и реализовал свою попытку

У первого номера закарпатской команды сегодня выдался идеальный матч.

В матче 1/4 финала Кубка Украины Минай на своем поле в серии послематчевых пенальти одолел Ингулец и вышел в полуфинал турнира. Героем поединка стал вратарь хозяев – экс-голкипер сборной Азербайджана Андрей Попович.

Стюард матча Минай – Ингулец продемонстрировал "уровень" Кубка Украины – курьез дня

Основное время закончилось боевой ничьей, а овертаймы голов не принесли. Поэтому судьба матча решалась в серии одиннадцатиметровых ударов. Команды нанесли по девять ударов. Поповичу удалось отбить три удара соперника – он нейтрализовал попытки Бартуловича, Квасного и Шуста. Более того, Андрей стал автором последнего, решающего выстрела в ворота Ингульца, который вывел Минай в 1/2 финала Кубка Украины.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины