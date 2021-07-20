Шахтер – Генк: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов
Владельцы абонементов уже могут приобрести официальные пропуска на матч третьего квалификационного раунда самого престижного еврокубка.
Сегодня, 20 июля, стартовала продажа билетов на ответный матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Генком, сообщает официальный сайт "горняков".
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Стоимость тикетов варьируется от 70 до 6000 гривен. Реализация пропусков пройдет в два этапа:
1-й этап (20-21 июля). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона 2021/22. Каждый из них 20 июля получит промокод на покупку. Для владельцев абонементов будет действовать специальная скидка: -50% от стоимости билета в свободной продаже для категорий Standard и -20% для VIP-категорий (4 билета в руки).
2-й этап (с 22 июля). Свободная продажа:
– онлайн на shakhtar.com;
– в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
– на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net);
– в кассах НСК Олимпийский в день матча.
Напомним, ответный матч против бельгийского Генка состоится 10 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи в 20:30.
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