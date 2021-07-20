Владельцы абонементов уже могут приобрести официальные пропуска на матч третьего квалификационного раунда самого престижного еврокубка.

Сегодня, 20 июля, стартовала продажа билетов на ответный матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Генком, сообщает официальный сайт "горняков".

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Стоимость тикетов варьируется от 70 до 6000 гривен. Реализация пропусков пройдет в два этапа:

1-й этап (20-21 июля). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона 2021/22. Каждый из них 20 июля получит промокод на покупку. Для владельцев абонементов будет действовать специальная скидка: -50% от стоимости билета в свободной продаже для категорий Standard и -20% для VIP-категорий (4 билета в руки).

2-й этап (с 22 июля). Свободная продажа:

– онлайн на shakhtar.com;

– в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

– на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net);

– в кассах НСК Олимпийский в день матча.

Напомним, ответный матч против бельгийского Генка состоится 10 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи в 20:30.

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