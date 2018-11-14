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Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителей

17:10 20 Читати українською
Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителей
Ворскла – Карабах / фото: Геннадий Минченко

УЕФА не будет наказывать Ворсклу матчем при пустых трибунах за поведение болельщиков во время поединка 4 тура Лиги Европы против Карабаха.

УЕФА открыл дело против Ворсклы и Карабаха из-за поведения болельщиков во время матча 4 тура Лиги Европы. Производство открыто по статье "Бросание на поле предметов и использования пиротехники", а решение будет вынесено 13 декабря, информирует Report.az.

Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах

Таким образом матч Ворскла – Арсенал, который пройдет 29 ноября в рамках 5 тура Лиги Европы, пройдет со зрителями, поскольку к тому времени не будет вынесено решение.

Напомним, во время матча 4 тура Лиги Европы против Карабаха фанаты обеих команд использовали пиротехнику. Арбитр дважды останавливал поединок и даже вынужден был увести команды с поля, из-за чего матч был прерван на 10 минут.

Напомним, после 4 туров Арсенал набрал 10 очков, у Спортинга 7 пунктов. Ворскла и Карабах имеют в активе по 3 балла.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Карабах
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Теги
футбольные фанаты Ворскла Ворскла Лига Европы УЕФА Главное Ворскла - Карабах Ворскла - Арсенал
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