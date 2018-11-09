Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах

Поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы Ворскла – Карабах был прерван из-за неудовлетворительного поведения болельщиков.

Фанаты Ворсклы отличились не слишком корректным поведением во время матча 4 тура Лиги Европы против Карабаха.

Ворскла – Карабах: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Во втором тайме болельщики полтавчан начали бросать файеры в сторону поля. Рефери остановил матч примерно на 3 минуты. После повторного нарушения, которое произошло буквально через несколько минут, арбитр матча Сандро Шерер решил увести команды с поля в подтрибунное помещение.

После паузы, которая длилась более 5 минут, матч все же возобновился.