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Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах

8 ноября 23:31 210 Читати українською
Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах
Ворскла – Карабах: матч прерван из-за поведения болельщиков

Поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы Ворскла – Карабах был прерван из-за неудовлетворительного поведения болельщиков.

Фанаты Ворсклы отличились не слишком корректным поведением во время матча 4 тура Лиги Европы против Карабаха.

Ворскла – Карабах: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Во втором тайме болельщики полтавчан начали бросать файеры в сторону поля. Рефери остановил матч примерно на 3 минуты. После повторного нарушения, которое произошло буквально через несколько минут, арбитр матча Сандро Шерер решил увести команды с поля в подтрибунное помещение.

После паузы, которая длилась более 5 минут, матч все же возобновился.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Карабах
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Лига Европы Главное Ворскла Ворскла футбольные фанаты Ворскла - Карабах
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