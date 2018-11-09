Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах

Лига Европы — 8 нояб 5
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Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил Русенборг
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Динамо – Ренн: украинцы феерят в матче Лиги Европы – лучший еврокубковый матч киевлян в сезоне и ответ ШевченкоЛига Европы — 8 нояб 2659
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Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 8 нояб 266
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Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничьюЛига Европы — 8 нояб 212
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УЕФА может ввести VAR в Лиге чемпионов уже в текущем сезонеЛига чемпионов — 8 нояб 85
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