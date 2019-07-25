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Воронин отказался стать тренером московского Динамо, – СМИ

17:51 142 Читати українською
Воронин отказался стать тренером московского Динамо, – СМИ
Андрей Воронин / Соцсети

Известный украинский экс-футболист Андрей Воронин мог трудоустроиться в России.

Московское Динамо предложило экс-нападающему сборной Украины Андрею Воронину должность в тренерском штабе Дмитрия Хохлова. Однако, украинец отказался от предложения, ведь работает тренером-селекционером в сборной Украины, сообщает Betting Insider.

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Напомним, Андрей Воронин дважды выступал в московском Динамо, в общем проведя в России 3 сезона. Летом 2014 года украинец завершил профессиональную карьеру футболиста.

Кроме того, в активе нападающего 74 поединка в составе сборной Украины, где Воронин отличился восемью забитыми голами и пятью результативными передачами.

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Теги
Динамо Москва Динамо Москва Россия Андрей Воронин Андрей Воронин Украинцы за рубежом
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