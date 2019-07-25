toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Воронін відмовився стати тренером московського Динамо, – ЗМІ

17:51 767 Читать на русском
Воронін відмовився стати тренером московського Динамо, – ЗМІ
Андрій Воронін / Соцмережі

Відомий український екс-футболіст Андрій Воронін міг працевлаштуватись в Росії.

Московське Динамо запропонувало екс-нападнику збірної України Андрію Вороніну посаду у тренерському штабі Дмитра Хохлова. Проте, українець відмовився від пропозиції, адже працює тренером-селекціонером у збірній України, повідомляє Betting Insider.

Захисник Шахтаря Сагуткін перейшов у російський Єнісей

Нагадаємо, Андрій Воронін двічі виступав у московському Динамо, загалом провівши в Росії 3 сезони. Влітку 2014 року українець завершив професіональну кар'єру футболіста.

Крім того, в активі нападника 74 поєдинки у складі збірної України, де Воронін відзначився вісьмома забитими голами та п'ятьма результативними передачами.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Роналду схвалив трансфер Неймара в Ювентус – Барселона програє туринцям боротьбу за бразильця
11:18
2616
Теги
Андрій Воронін Андрій Воронін Росія Динамо Москва Динамо Москва Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
37
хв
Будучность
21:45
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук