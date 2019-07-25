Воронін відмовився стати тренером московського Динамо, – ЗМІ

Відомий український екс-футболіст Андрій Воронін міг працевлаштуватись в Росії.

Московське Динамо запропонувало екс-нападнику збірної України Андрію Вороніну посаду у тренерському штабі Дмитра Хохлова. Проте, українець відмовився від пропозиції, адже працює тренером-селекціонером у збірній України, повідомляє Betting Insider.

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Нагадаємо, Андрій Воронін двічі виступав у московському Динамо, загалом провівши в Росії 3 сезони. Влітку 2014 року українець завершив професіональну кар'єру футболіста.

Крім того, в активі нападника 74 поєдинки у складі збірної України, де Воронін відзначився вісьмома забитими голами та п'ятьма результативними передачами.

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