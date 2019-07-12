Защитник Шахтера Сагуткин: Поехать в чемпионат России мне посоветовали родители

ащитник Шахтера Даниил Сагуткин, который следующий сезон проведет в аренде в Енисее, рассказал, почему решил переехать в Россию.

"Узнал, что есть предложение поехать в Енисей. У меня родители в Крыму живут, я поговорил с ними. Сказали, езжай в Россию, это будет для тебя шаг вперед. После этого я сразу сказал агенту, что хочу туда поехать.

Защитник Шахтера Сагуткин перешел в российский Енисей

Я много смотрел российский футбол, мне он нравится. Нравится, как много болельщиков ходит. В Украине болельщики только на матче Динамо против Шахтера приходят", – сказал Сагуткин клубному канала Енисея.

Напомним, прошлый сезон футболист провел в аренде в киевском Арсенале, за который провел 18 поединков.

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